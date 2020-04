"Pagar 120 milhões de euros por uma boa temporada é demais"

Antonio Cassano, ex-Real Madrid, Inter de Milão, Milan, Roma, Sampdoria, Parma, Bari, deu a sua opinião sobre a chegada de João Félix ao Atlético de Madrid.

O time espanhol pagou 120 milhões de euros ao Benfica e levou o jovem atacante ao Wanda Metropolitano. Uma quantia muito além do normal para o italiano.

"Pagar 120 milhões de euros por um garoto que só tinha feito uma boa temporada pelo Benfica talvez tenha sido demais... Mas ele tem o Jorge Mendes como representante. Essas coisas acabam fazendo a diferença", disse em seu Instagram.

"Os jogadores mais talentosos, para mim, são Gnabry, do Bayern, Pulisic, do Chelsea, Jadon Sancho, do Borussia Dortmund, e Leroy Sané, que antes de lesionar o joelho vinha sendo incrível", apontou o ex-jogador.

"Há uns dois meses, eu também falei de Mason Mount, do Chelsea, que para mim é outro fenômeno. O Messi também elogiou o Mount. Se o Messi disse, então eu também devo ter razão, não é?", completou.