Pai de Alisson e Muriel é encontrado morto

Mais uma dura perda para o futebol brasileiro. Nessa quarta-feira, o Corpo de Bombeiros de Lavras do Sul encontrou o corpo de José Agostinho Becker, pai dos goleiros Alisson, do Liverpool, e Muriel Becker, do Fluminense.

José Becker, de 57 anos, desapareceu após mergulhar em uma barragem. Seu corpo foi encontrado sem vida na noite dessa quarta-feira.

Vários clubes se manifestaram e enviaram suas condolências aos jogadores e familiares.