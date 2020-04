Pai de Aubameyang quer que seu filho renove

Com contrato junto ao Arsenal até o próximo ano, Pierre-Emerick Aubameyang segue sendo alvo de rumores sobre uma troca de times na próxima janela.

O desejado atacante de 30 anos - atual vice-artilheiro da Premier League - chegou à equipe inglesa no meio da temporada 2017-18 após atuar pelo Borussia Dortmund, uma equipe com a qual brilhou marcando 141 gols que comemorou em 213 partidas oficiais.

Com o Arsenal, ele marcou 61 gols em 97 jogos. Até agora, nesta temporada, já somava 20 gols em 32 jogos.

Diante disso, o pai de Aubameyang quer que seu filho permaneça no clube e fez questão de se manifestar a respeito.

"Você sabe o que tem que fazer", postou o pai do atacante no Instagram, junto com uma foto do momento em que o atacante assinou seu primeiro contrato com o time inglês, em janeiro de 2018.