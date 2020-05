Pai de Gerson revela ofertas de quatro brasileiros

Gerson chegou ao Flamengo em 2019 para se tornar uma das peças fixas do time titular, dar um acréscimo de alto nível ao meio de campo e conquistar praticamente tudo com o rubro-negro. No entanto, sua história poderia ter sido diferente.

Não faltaram opçõs para o jogador, como contou seu pai, Marcão, em entrevista ao blog do jornalista Jorge Nicola, que começou falando sobre uma proposta do exterior.

"Ninguém sabia do Arsenal, mas agora que estou te falando todo mundo vai saber", disse o pai do jogador.

Marcão revelou que quatro brasileiros tentaram contratá-lo e explicou porque as conversas não avançaram: "Palmeiras, Corinthians, Grêmio e Atlético Mineiro também tentaram. Só que eles queriam o Gerson por empréstimo e a Roma só aceitava vender e pedia 15 milhões de euros", contou.

No fim, o meia de 22 anos chegou da Roma ao Flamengo por R$ 49,7 milhões, em uma compra com contrato até 2023.