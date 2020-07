Pai de Griezmann explode contra Setién: "Ele é um simples passageiro"

Alain Griezmann, pai do jogador do Barcelona, Antoine Griezmann, explodiu em sua conta oficial do Instagram, onde disse palavras duras a Quique Setién, seguindo os mesmos passos de seu outro filho, Theo Griezmann, irmão do francês.

"Para se desculpar, a primeira coisa que você precisa é ter a chave do caminhão, e esse não é o seu caso, porque você é simplesmente um passageiro", escreveu o francês, após o empate em 2 a 2 com o Atlético de Madrid, no qual seu filho Ele só tinha quatro minutos para jogar.

Após o confronto, Setién foi perguntado em coletiva se iria pedir desculpas ao jogador francês, que saiu no minuto 90 da partida, ao qual o treinador do 'culé' respondeu: "Vou falar com Griezmann, mas não vou me desculpar".

Por esse motivo, na conhecida rede social, Alain postou as declarações de Setien após o jogo contra os rojiblancos e não hesitou em responder com dureza. Porém, logo depois ele excluiu a publicação.

Uma defesa a seu filho contra o treinador do Barça, que se une à mãe de Arthur no Twitter, que criticou declarações de Setién dias antes da transferência de seu filho para a Juventus de Turim.