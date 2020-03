Pai de Haaland não descarta: "LaLiga seria muito bom para meu filho"

Haaland chegou com tudo no Borussia Dortmund. Seus 12 gols em nove jogos o tornaram vinculado, por exemplo, ao Real Madrid recentemente. Seu pai Alf-Inge, que também era jogador de futebol e passou pelo Leeds United ou Manchester City, entre outros, falou da possibilidade de seu filho mudar de ares.

Em sua conversa com o 'AS', o pai do atacante norueguês reconheceu o enorme interesse de clubes de toda a Europa em ver a facilidade que ele tem em fazer gol: "Estávamos ligados a mais de 100 times, mas é verdade que a LaLiga seria muito bom para o meu filho, com ótimas equipes. Nunca se sabe se ele vai jogar na Espanha. O que tem que acontecer vai acontecer".

No momento, a família Haaland está calma com sua aventura em Dortmund. "Estou muito feliz por ele e pelo Borussia, embora para mim o mais importante seja que ele continue a crescer como antes. Ele sempre foi muito artilheiro, mas também oferece muitas assistências. Obviamente, estou orgulhoso", reconheceu Alf-Inge.

"O Borussia nos disse que eles precisavam de alguém como ele e que o objetivo seria o máximo possível. É uma equipe que luta pela Bundesliga e que está crescendo nas competições europeias. É perfeito para Erling continuar se formando", acrescentou. Sem esquecer o seu melhor parceiro na Seleção.

"Meu filho adora jogar com o Odegaard, ele é um grande jogador de futebol. Eles se entendem muito bem em campo", disse ele. Esse interesse do Real Madrid poderia, no futuro, reunir os dois na equipe merengue. No momento, Haaland se concentra no presente.

Contando os gols que fez com o Red Bull Salzburg na primeira parte da temporada e os que já fez como 'borusser', o atacante atinge 40 gols em 31 jogos. Ele tem uma média de 1,29 gols em cada partida.

Com apenas 19 anos, Haaland já é um dos candidatos a competir pela Chuteira de Ouro no final da temporada. Há ainda muito Haaland pela frente.