Pai de Haaland respondeu à trollagem do PSG com seu filho

O Borussia Dortmund saiu derrotado de Paris. Nem o resultado (2-0) nem a pontuação geral para o empate (3-2) sorriram para os alemães, que também tiveram que lidar com as trollagens em um de seus jogadores.

Haaland, que comemorou um de seus gols na partida de ida com uma meditação, viu como seus rivais retornaram o gesto após a classificação. Primeiro, Neymar na comemoração de 1 a 0 e, depois, todo o PSG após a partida.

E antes disso, seu pai utilizou de ironia nas redes sociais. Uma conta publicou e criticou o vídeo do elenco do PSG no Twitter, e Alf Inge retweetou a mensagem e adicionou seu dardo irônico ao Mbappé, Neymar e outros.

"Adeus, magnífica Paris. Pena para o resultado, mas mereceu nesta partida. Tudo de bom para o PSG, que mostrou classe dentro e fora do campo".