Pai de Messi chega a Barcelona para conversar e avisa: "Muito difícil ficar"

O pai e agente de Leo Messi, Jorge, chegou à Barcelona para tentar negociar a saída do seis vezes melhor do mundo. Jorge Messi terá uma reunião com o presidente do clube blaugrana, Josep Maria Bartomeu, nesta quarta-feira, 2, para viabilizar o desejo do jogador.

O argentino oficializou a sua vontade de deixar o Camp Nou quando enviou um documento oficial expressando isso. Desde então, ele não participou dos exames médicos e dos primeiros treinos do elenco dirigido por Ronald Koeman, entendendo que não é mais jogador do clube.

Já o Barcelona entende que o pedido de rescisão não é válido, afirmando que o pedido teria que ser feito ainda em junho. Ou seja, Messi não poderia deixar o clube de graça, somente mediante ao pagamento da multa de 700 milhões de euros (R$ 4,5 bilhões).

Em rápida entrevista ao 'El Chiringuito', o pai de Messi falou sobre a situação do camisa 10: "Futuro no Barcelona? É difícil. Seria difícil ficar", resumiu. Perguntado sobre o interesse do Manchester City, Jorge Messi despistou: "Não falei com Pep. Ainda não temos nada com o City".

Desde o anúncio de que não queria ficar na Catalunha, diversos clubes apareceram como possíveis destinos para o argentino. Além do City, favorito nesta corrida, o PSG, a Inter de Milão e o Manchester United também sonham o craque.

Aos 33 anos, Messi é o maior artilheiro da história do Barcelona, seu único clube profissional e onde escreveu uma belíssima história.