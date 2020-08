Pai de Messi diz ao PSG que a preferência é o City, diz jornal

Leo Messi continua dominando as notícias do futebol desde que decidiu enviar um fax à diretoria do Camp Nou expressando seu desejo de deixar o Barcelona. O mundo dos esportes parou e as especulações se aceleraram.

O PSG está atento à situação do camisa 10 do Barcelona para avaliar a possibilidade de incluir mais uma estrela em seu elenco. No entanto, o contato feito teria afastado a chance de reunir Neymar e Messi.

'L'Équipe' afirma que o clube francês conversou com Jorge Messi por meio de uma chamada feita por Leonardo. Segundo a informação publicada pelo jornal, o pai e agente do jogador respondeu de forma 'educada' que o desejo de seu filho é atuar na equipe de Pep Guardiola.

O mesmo veículo da mídia francesa já dizia na quarta-feira que essa possibilidade é praticamente impossível pelo fato de que o PSG extrapolaria os limites do 'Fair Play Financeiro' mesmo se Messi conseguir a rescisão com o Barcelona.

O camisa '10' tem contrato válido até junho de 2021 e sua saída gratuita é mais do que improvável. Além de bancar uma compra cara, quem quiser contar com o craque deverá bancar o alto salário do argentino.