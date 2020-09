A resposta do Pai de Messi à LaLiga sobre multa de 700 milhões de euros

A novela sobre a saída de Leo Messi do Barcelona ganha mais um capítulo. O pai e agente do craque argentino, Jorge, rebateu as alegações feitas pelo presidente de LaLiga, Javier Tebas, que no início da semana alegou que o argentino só deixaria o Camp Nou caso a multa de 700 milhões de euros (R$ 4,5 bilhões) fosse paga.

Jorge Messi, no entanto, não vê a situação da mesma forma. Para o jogador e seu estafe, Messi pode sair de graça do clube pois formalizou o pedido de ativação da cláusula de seu contrato que o permite fazer isso.

Nesta sexta-feira, 4 de setembro, o pai do seis vezes melhor do mundo enviou uma carta à Tebas, onde esclarece o seu ponto de vista sobre a possível transferência de Messi. Confira:

"Em relação à situação contratual do jogador, e independentemente da sua evidente tendência para o papel que tal instituição representa na defesa dos interesses dos seus clubes de futebol, devo referir o seguinte.

Não sabemos que contrato a LaLiga analisou e quais são as bases sobre as quais concluem que a 'cláusula de rescisão' não é aplicável se o jogador solicitar a rescisão unilateral do mesmo com efeito a partir do término da temporada esportiva 2019-20.

Isso se deve a um erro óbvio da parte da La Liga.

Conforme estipula uma cláusula do contrato firmado entre o clube e o jogador: 'Esta compensação não se aplicará quando a rescisão do contrato por decisão unilateral do jogador produzir efeitos a partir da conclusão da temporada esportiva 2019-20.'

Sem prejuízo de outros direitos que estão incluídos no contrato e que a LaLiga omite, é óbvio que a compensação de 700 milhões de euros não se aplica de forma alguma."

LaLiga prontamente respondeu reafirmando a posição de que só sancionará uma possível saída de Messi do Barcelona se algum clube pagar a multa contratual do jogador argentino.

O futuro de Messi ainda é incerto. O jogador segue sem se apresentar ao Barcelona, que já trabalha de olho na temporada 2020/21 sob o comando de Ronald Koeman. Enquanto isso, o Manchester City, principal candidato para contratar o craque, segue analisando a situação de longe.

Embora o argentino tenha pedido a saída do clube catalão, Jorge Messi admitiu que o craque de 33 anos pode ficar no Camp Nou mesmo com toda a polêmica das últimas semanas. Essa possibilidade de evitar uma saída pela porta dos fundos surgiu com mais força nesta sexta-feira.