Pai de Sergio Agüero confirma: jogador será operado em Barcelona

Kun Agüero se tornou a principal preocupação do Manchester City na noite de segunda-feira. Ele saiu de campo lesionado no jogo contra o Burnley e Pep Guardiola disse que a lesão no joelho não parecia nada bom.

Mas foi Lionel del Castillo, o pai do atacante, que confirmou a gravidade da lesão: "Estimo que ele será operado em Barcelona na quinta ou sexta-feira, onde foi operado pela última vez".

"Falei com ele há pouco tempo. Seu joelho, que o incomodava há uma semana, estava travado. São os meniscos. Nesta terça-feira, ele fará uma ressonância magnética e verá a gravidade da lesão", acrescentou ele em sua pasasgem pela 'Radio La Red'.

Lionel explicou que Kun acredita que o dano está no menisco: "Ele diz que é o menisco, porque, caso contrário, seu joelho se comportaria diferente se fosse uma lesão mais grave. Ele está sempre de bom humor".

"Após a operação, ele ficará cinco ou seis dias em Barcelona e retornará a Manchester para recuperação. Ele disse que queria fazer isso agora para jogar na Liga dos Campeões", acrescentou o pai do argentino.