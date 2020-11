Pai de Sergio Ramos: "Acreditamos que ele ficará, haverá acordo"

Sergio Ramos ainda tem meses de contrato e o Real Madrid já está em negociações com seu capitão para chegar a um acordo o mais rápido possível. A ideia é deixar tudo fechado antes do início de 2021.

E a razão não é outra senão o tempo, já que no dia 1° de janeiro poderá estudar todas as ofertas, que não serão poucas, que chegarem ao zagueiro andaluz. A duração e a parte financeira são os dois aspectos importantes de um contrato que está sendo trabalhado.

O Real quer assinar com o jogador por mais um ano, enquanto Ramos pede dois anos com opção de outro para confirmar a aposentadoria no Real Madrid. Por outro lado, o clube, devido à crise que por conta da pandemia, pretende convencer Sergio a fazer um esforço e até hoje, não se sabe se o Real poderá pagar o que Ramos quer para continuar.

Está tudo no ar e nesta terça-feira as câmeras de 'Jugones' flagraram o pai de Sergio Ramos, que parou para tirar algumas dúvidas sobre o futuro do filho.

"A questão está bem e tranquila, como deveria estar. Estamos otimistas de que ele vai ficar e confiamos nisso", disse José María.

A última questão levantada pelo jornalista é se o clube eRamos vão chegar a um acordo e o pai do jogador respondeu "totalmente".