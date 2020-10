Pai de Totti falece vítima do coronavírus

O futebol italiano - e mundial - está de luto. O pai da lenda da Roma e da Seleção Italiana Francesco Totti, Enzo Totti, morreu nesta segunda-feira após ter contraído o COVID-19.

Aos 76 anos, como aponta o jornal 'AS', Enzo era do grupo de risco por conta de infarto sofrido há alguns anos. Ele foi internado na unidade de terapia intensiva do hospital Spallanzani em Roma.

O clube da capital foi um dos primeiros a anunciar a triste notícia e a manifestar as suas condolências ao ex-jogador: “O nosso abraço vai para Fiorella, Francesco, Riccardo e toda a família”, lê-se no Twitter a mensagem em referência aos familiares.

Pouco tempo depois, o Real Madrid mandou suas condolências, enviando ânimo à Totti e sua família: "O Real Madrid quer expressar suas condolências, seu apoio e carinho à lenda da Roma Totti, assim como a toda sua família, seus amigos e entes queridos, pelo falecimento de seu pai, Enzo Totti".