Em pesquisa da empresa Gfk Adimark, divulgada em 2017, a torcida do Colo-Colo apareceu firme como a maior do Chile, com 42% de preferência.

Universidad de Chile, com 21%, é a segunda. Em terceiro, vem a Universidad Católica. Apenas 19% da população diz não torcert para equipe alguma.

Também sempre mantém uma diferença de mais de dez títulos em relação aos demais clubes do país.

Veja imagens da grande torcida do Colo-Colo.