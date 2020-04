Palmas para Salah e o seu compromisso social

Em tempos tão complicados, alguns craques do mundo do futebol estão se envolvendo ainda mais com causas sociais. É o caso de Mohamed Salah, estrela do Liverpool.

Mo está doando toneladas de alimentos aos mais pobres de Nagrig, sua cidade natal, para que não precisem sair de casa, de acordo com o diário 'Al-Masry Al-Youm'.

Em março, Salah doou um milhão de euros aos hospitais do Egito para apoiar na luta contra o COVID-19, mas sua aportação não parou ai.

O jogador 'red' é um símbolo do seu país. Tem uma fundação que contruiu um hospital e uma escola em 2018. Em agosto, doou 2,8 milhões de euros para reconstruir o Instituto contra o câncer, que havia sido destruido por um ataque terrorista.

Em fevereiro, a ONU reconheceu a atuação de Salah e o converteu em embaixador.