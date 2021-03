Palmeiras anuncia a contratação de Danilo Barbosa

O Palmeiras confirmou nesta terça-feira um novo reforço para seu meio de campo. O volante Danilo Barbosa assinou contrato válido até 31 de dezembro de 2021.

“Estou muito feliz, muito contente de fazer parte do elenco do Maior Campeão do Brasil. Não vejo a hora de vestir essa camisa, com muita alegria. Vou procurar retribuir todo o carinho e todo o apoio dentro de campo. Avanti, Palestra!”, disse reforço em suas primeiras palavras com a camisa do Palmeiras.

Aos 25 anos, o jogador chega ao Verdão após passagem de sete anos pelo futebol europeu. Após ser revelado pelo Vasco da Gama, ele vestiu as camisas de SC Braga, Valencia, Benfica, Standard Liége e Nice. No SC Braga, ele trabalhou com Abel Ferreira na temporada 2017-18.

"Destaque desde cedo, o jogador de 1,83m de altura pode atuar também como zagueiro e foi convocado em todas as categorias de base da Seleção Brasileira. Chamado pela primeira vez em 2010, foi campeão sul-americano sub-15 já em 2011. Em 2015, foi vice-campeão mundial sub-20 na Nova Zelândia junto dos palmeirenses João Pedro e Gabriel Jesus (perdendo a final para a Sérvia na prorrogação) e eleito o segundo melhor jogador do torneio (Bola de Prata). Em grande parte de suas participações vestindo a Amarelinha, Danilo foi capitão, inclusive na Copa do Mundo Sub-20", descreveu o Palmeiras ao anunciar a chegada do atleta.