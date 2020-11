Palmeiras anuncia a contratação do atacante Breno

Breno é o novo reforço do ataque palmeirense, que anunciou oficialmente nesta quarta-feira a contratação do jogador de 24 anos. Ele chega procedente do Juventude e assina vínculo válido por quatro temporadas.

Vice-artilheiro da Série B do Brasileirão, com nove gols em 19 partidas, o atacante do clube gaúcho esteve recentemente na mira do Atlético-MG, que, no fim, avançou para contratar o chileno Eduardo Vargas, ex-Tigres, do México.

“Só tenho que agradecer a Deus, à minha família, ao Juventude, equipe que abriu as portas para mim, e ao Palmeiras pela oportunidade. Tenho certeza de que fiz uma excelente escolha, pois é um clube gigante do futebol. Sei da responsabilidade, mas me sinto preparado. E o torcedor pode ter certeza de que está chegando mais um guerreiro para a família alviverde. Venho para buscar meu espaço e conquistar coisas grandes, condizentes com a grandeza do clube”, disse o jogador aos meios oficiais do Palmeiras.

Revelado pelo Joinville, Breno precisou ser emprestado duas vezes antes de encontrar a melhor forma no Juventude, com quem tinha contrato até 2022: passou por Figueirense, em 2019, e rapidamente Athletico Paranaense, no primeiro semestre de 2020.