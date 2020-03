Palmeiras apresenta os uniformes para 2020

Já são conhecidas e estão disponíveis para compra os novos uniformes do Palmeiras, que foram criadas para valorizar a história do clube, construída por 105 anos.

As camisas têm o tradicional verde e trazem inspiração nas ilustrações do livro de mão que imigrantes italianos recebiam a caminho do Brasil.

O desenho, que destaca a letra P do escudo, foi desenvolvido a partir de documentos de viagens que imigrantes italianos recebiam ao embarcar rumo à cidade de São Paulo no início do século XX.

As golas destacam a palavra “Avanti” na parte posterior do pescoço, com uma faixa em tom mais escuro de verde nos ombros.

“A história do Palmeiras é muito rica e, em parceria com a PUMA, celebramos a nossa trajetória nas novas camisas. Nascemos pelas mãos de imigrantes italianos, crescemos, nos tornamos o Maior Campeão do Brasil e hoje somos o Palmeiras de Todos, uma família com mais de 16 milhões de integrantes espalhados pelo mundo”, declarou Maurício Galiotte, presidente do Palmeiras.

As vendas já estão em andamento, mas, até a próxima quarta-feira, exclusivamente nas lojas físicas e online de Palmeiras e PUMA.