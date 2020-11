Palmeiras avalia três volantes da Série B do Brasileirão

Atrás de mais um jogador para o meio-campo, o Palmeiras tem analisado nos últimos dias alguns volantes em destaque na Série B do Brasileirão. A 'Goal' apurou que três nomes estão mais bem cotados neste momento nos bastidores da Academia de Futebol: Zé Ricardo (na foto), do América-MG, Neto Moura, da Ponte Preta, e Rhaldney, do Náutico.

Na cabeça de Abel Ferreira, que perdeu recentemente Felipe Melo por lesão e agora não conta com Danilo, infectado com a Covid-19, o futuro reforço do Verdão precisa, preferencialmente, ter o lado defensivo como a característica mais marcante, mas, ao mesmo, qualidade no processo inicial de criação.

Das opções mais interessantes, Zé Ricardo, de 24 anos, é aquele que está consolidado na posição e mais jogou em 2020. É titular absoluto no América-MG, tendo feito 38 partidas. Foi revelado no clube mineiro, que hoje ocupa a terceira colocação na segunda divisão nacional.

Formado no Sport, Neto Moura iniciou o ano no Mirassol e, depois do Paulistão, foi emprestado à Ponte Preta, onde já participou de 16 confrontos e marcou um gol. Também aos 24 anos, tem passagens por América-MG e Vila Nova.

Mais novo dos analisados, Rhaldney, de 21 anos, passou a ganhar mais espaço no Náutico nesta temporada. Tem 32 partidas oficiais e balançou a rede em uma única oportunidade. Começou a carreira no próprio Timbu.