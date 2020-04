Palmeiras, Crefisa e os salários na crise

Com a pandemia do coronavírus Covid-19 paralisando o futebol brasileiro por tempo indeterminado, todos os clubes terão que passar por um aperto. Segundo PVC, nem mesmo o endinheirado Palmeiras escapará dessa: o Verdão já vem pensando em maneiras de montar um novo planejamento financeiro.

As perdas de receita não ficam em premiações e direitos de transmissão: rendas mais constantes como venda de ingressos, o programa de sócios - sem partidas a serem disputadas - e até o patrocínio da Crefisa ficam em xeque com a paralisação.

Do mesmo jeito que os outros clubes da Série A do Brasileirão, o Palmeiras irá dar férias coletivas aos seus funcionários em abril, do dia 1 ao 20. Uma diferença é que, ao contrário de rivais, o clube decidiu pagar os salários integrais, nos mês de março. Para outras datas, alternativas financeiras estão sendo estudadas.

Assim, confira as últimas notícias sobre como o clube paulista irá enfrentar a crise.

AS ÚLTIMAS SOBRE O PLANEJAMENTO FINANCEIRO DO CLUBE

Segundo PVC, uma das receitas do Palmeiras que pode estar ameçada é o vantajoso patrocínio da Crefisa.

O jornalista da TV Globo e do SporTV, procurando saber mais sobre o planejamento financeiro do clube, conversou com o fundador da empresa, José Roberto Lamacchia.

Em tempos de crise, onde alguns patrocínios já foram cancelados e outros não devem ser renovados, a resposta do executivo à PVC não demonstrou nenhuma convicção: "Não sei o que vai acontecer. Eu não analisei. Acho que ninguém sabe o que vai acontecer. Se você souber, pode me dizer."

Mesmo com a incerteza, o Palmeiras garante que pagará os salários de março em dia. À partir do próximo mês, outras medidas serão estudadas.