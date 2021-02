Palmeiras embarca rumo ao Catar para disputar o Mundial

Após empatar com o Botafogo por 1 a 1 em jogo da 33ª rodada do Brasileirão, o Palmeiras embarcou para seu maior objetivo das últimas décadas: o Mundial de Clubes do Catar.

O ônibus da delegação deixou a Academia de Futebol na noite dessa terça-feira sendo acompanhado pela imprensa e por um grupo de torcedores que compareceram para saudar o time e mandar o último apoio antes da viagem - confira no vídeo acima.

Considerando as 14 horas de viagem e mais as 6 horas de fuso horário, a delegação alviverde deve chegar em Doha na noite desta quarta-feira (3), quatro dias antes do primeiro compromisso.

Em meio à pandemia, a torcida terá de assistir ao torneio de longe e o time recebeu autorização especial para entrar e jogar no país, mas terá restrições de circulação. Todos integrantes do grupo que viaja estarão vivendo em uma “bolha”.

O Mundial de Clubes começará no dia 4 de fevereiro, com as semifinais ocorrendo nos dias 7 e 8 do mesmo mês. A grande final será no dia 11. Confira aqui todos os participantes.

Conforme o regulamento da competição, o Palmeiras, campeão da Libertadores, estreia na semifinal, no domingo, às 15h (de Brasília) - veja a lista de jogadores relacionados. O adversário será o vencedor do confronto entre Tigres, do México, e Ulsan, da Coreia do Sul, que jogam na quinta-feira (4), às 11h (de Brasília).