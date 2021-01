Palmeiras demonstra interesse em Taty Castellanos, do New York City

Finalista da Copa do Brasil e da Copa Libertadores da América, o Palmeiras já começa a mapear o mercado para se reforçar de olho na temporada 2021. O Alviverde está analisando alguns nomes e o argentino Valentín Castellanos, "El Taty", do New York City FC, é bem avaliado dentro do clube.

O primeiro contato entre as partes já foi feito e o Palmeiras ouviu que existe a possibilidade de ter o atacante por empréstimo. A ideia é intensificar as conversas nos próximos dias.

Taty Castellanos tem 22 anos e foi um dos destaques da MLS na última temporada. O jovem atacante também tem histórico nas seleções de base da Argentina e vive a expecativa de disputar os Jogos Olímpicos de Tóquio.