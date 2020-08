Palmeiras e Alavés acertam empréstimo de Deyverson

O Palmeiras esperava que o centroavante Deyverson fosse adquirido pelo Getafe ao fim do empréstimo, mas o clube europeu não tinha dinheiro para executar a transferência. Agora, um novo destino está definido.

O atacante voltará à elite do futebol espanhol para um novo período de empréstimo. Palmeiras e Alavés estão com acordo fechado para a transferência com contrato válido até junho de 2021.

No Getafe, o Deyverson atuou em um total de sete partidas, cinco pelo campeonato nacional e dois pela Liga Europa, e marcou um gol, contra o Ajax.

Pelo time Palmeiras, com quem tem contrato até 2022, ele somou 24 gols e sete assistências em 100 jogos disputados. Apesar dos números, o atleta não se encaixa no modelo de jogo pensado por Luxemburgo para a temporada.

Luiz Adriano, Willian Bigode e o garoto Luan Silva seriam seus concorrentes, todos mais rápidos e com melhor poder de finalização do que ele, que terá mais uma oportunidade na primeira divisão da Espanha.