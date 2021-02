VÍDEO: Palmeiras encerra sua preparação para confronto com o Coritiba

O Palmeiras visita o Coritiba nesta quarta-feira em jogo atrasado da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo está marcado para as 19h30 (horário de Brasília).

Confira no vídeo acima a preparação do time paulista, que já tem vaga garantida na Libertadores e quer manter o alto rendimento até as finais da Copa do Brasil contra o Grêmio.