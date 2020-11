Palmeiras entrega a Abel os reforços que faltaram a Luxa

O treinador português Abel Ferreira chegou para substituir Vanderlei Luxemburgo com uma clara missão: mudar o ‘DNA’ da equipe. Para isso, ele chegou ganhando reforços de presente, algo que faltou ao técnico brasileiro, mas que também pode representar ainda mais pressão sobre um trabalho em seu estágio mais inicial.

As críticas sobre o trabalho de Luxemburgo sempre foram voltadas para o rendimento do time dentro de campo. Se a equipe raramente perdia, também raramente empolgava com um jogo vistoso e ofensivo. Então, o treinador não resistiu a pressão e foi mandado embora.

Logo após sua queda, o técnico de 68 anos foi bastante crítico com relação à postura da diretoria Alviverde, principalmente pela falta de contratações que foram pedidas.

“Dentro desse trabalho, tivemos diversas reuniões com Anderson Barros, com o presidente, eu falava em entrevista que o time jogava, eu usava a palavra feia, e queria tornar o DNA do Palmeiras ofensivo, e solicitei diversas contratações. Elas não foram feitas”, disse Luxa após sua saída.

E agora, pouco mais de dez dias após o anúncio de Abel Ferreira, três novos reforços já chegaram ao Palmeiras: os zagueiros Benjamín Kuscevic e Alan Empereur, vindos de Universidad Católica, do Chile, e Hellas Verona, da Itália, respectivamente, e o atacante Breno, que estava no Juventude, um dos artilheiros da Série B.

Inclusive, o chileno Benjamín Kuscevic foi indicação de Vanderlei Luxemburgo, nos tempos em que estava no comando do Palmeiras. Porém, ele só foi contratado agora. Nesta terça-feira (10), o treinador também revelou outros nomes que indicou à diretoria, mas que não foram contratados, além de Kuscevic e Daniel Muñoz, que atuava no Atlético Nacional, da Colômbia, e foi vendido ao Genk, da Grécia.

“O Pity Martínez, que era do River, que estava jogando no futebol americano. Tem o (Maximiliano) Meza, que está no México, outro meio-campo, que joga como atacante de lado e como meia por trás dos atacantes. Foram alguns nomes passados para eles, mas não conseguiram fazer”, revelou Luxa em entrevista ao SporTV.

Time melhor, cobrança maior

Se ganhar reforços é bom para qualquer treinador, isso também significa que a pressão pode ser ainda maior. Abel já foi contratado para mudar o DNA da equipe e, com contratações que aos poucos vão chegando, a cobrança será cada vez maiores, como é de praxe no futebol brasileiro.

Mesmo assim, Luxemburgo acredita que o português terá sucesso no Alviverde paulista, principalmente com a chegada dos novos jogadores.

“Vai (dar certo), o time é bom. Se trouxer os reforços que estão falando que vão trazer, o Palmeiras é candidato à conquista da Libertadores, da Copa do Brasil, do Brasileiro, com certeza”, completou Luxa.

O fato é que Abel terá pela frente decisões importantes pelo Palmeiras com pouquíssimo tempo de trabalho. A primeira delas será já nesta quarta-feira, diante do Ceará, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Além disso, o português terá uma lista extensa de desfalques para a partida, com jogadores convocados para seleções e outros lesionados, como Felipe Melo.

Ainda em novembro, o Alviverde paulista também terá pela frente as oitavas de final da Libertadores da América. Derrotas nessas competições certamente podem atrapalhar a continuidade do trabalho de qualquer treinador, ainda mais com a chegada de reforços.