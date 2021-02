Palmeiras faz temporada perfeita em clássicos

O Rei dos Clássicos. Assim o Palmeiras encerrou a temporada de clássicos após empatar com o São Paulo por 1 a 1 no Morumbi, em duelo atrasado da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em 21 jogos disputados contra os rivais Santos, Corinthians e São Paulo, o Verdão registra 50% de aproveitamento, com quatro vitórias, seis empates e apenas duas derrotas.

Dois títulos conquistados sobre os rivais

O Palmeiras iniciou o ano conqustando o título do Campeonato Paulista após vencer o Corinthians e reconquistar o título depois de 12 anos de jejum.

Depois do empate por 1 a 1 no tempo normal, a decisão foi para os pênaltis, e quem levou a melhor foi a equipe até então comandada por Vanderlei Luxeumburgo: 4 a 3.

Já na decisão da Copa Libertadores, o Palmerras bateu o Santos por 1 a 0, com gol de Breno Lopes, e chegou ao bicampeonato.

Palmeiras encerra sonho de título do São Paulo

O empate por 1 a 1 entre Palmeiras e São Paulo encerrou o sonho do Tricolor de conquistar o título do Brasileirão 2020.

O São Paulo chegou a 63 pontos e ocupa a terceira posição do torneio, mas não tem mais chances matemáticas de título. Agora, Flamengo e Internacional fazem o confronto direto neste domingo (21), no Maracanã.

O retrospecto do Palmeiras em clássicos na temporada:

15/1/2020: Palmeiras 0x0 São Paulo (Paulista)

29/2/2020: Santos 0x0 Palmeiras (Paulista)

22/7/2020: Corinthians 1×0 Palmeiras (Paulista)

5/8/2020: Corinthians 0x0 Palmeiras (Paulista)

8/8/2020: Palmeiras 1 (4) x (3) 1 Corinthians (Paulista)

23/8/2020: Palmeiras 2×1 Santos (Brasileirão)

10/9/2020: Corinthians 0x2 Palmeiras (Brasileirão)

10/10/2020: Palmeiras 0x2 São Paulo (Brasileirão)

5/12/2020: Santos 2×2 Palmeiras (Brasileirão)

18/2/2021: São Paulo 1 x 1 Palmeiras (Brasileirão)

18/1/2020: Palmeiras 4×0 Corinthians (Brasileirão)

30/1/2020: Palmeiras 1×0 Santos (Libertadores)

Invicto em clássicos, Abel Ferreira soma cinco confrontos, com duas vitórias e dois empates.