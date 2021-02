Palmeiras intensifica contatos por Taty Castellanos e vai abrir negociação com grupo City

Campeão da Copa Libertadoreas da América e finalista da Copa do Brasil, o Palmeiras intensificou os contatos para contratar o argentino Valentín Castellanos, do New York City FC. Nesta terça-feira (23), a diretoria do Verdão abrirá as negociações com o grupo City.

Antes da viagem para o Mundial de Clubes, o Palmeiras já havia recebido um feedback positivo dos agentes do atacante de 22 anos, mas deixou claro que só pensava em abrir qualquer tipo de negociação depois da competição mundial.

El "Taty" Castellanos foi um dos grandes destaques da última temporada da MLS e despertou também o interesse do Monterrey, do México. Apesar das duas possibilidades agradar o atacante, há uma preferência por disputar o Campeonato Brasileiro. O time paulista pretende ter o jogador por empréstimo com opção de compra.

Taty também vive a expectativa de defender a Argentina nos Jogos Olímpicos do Japão. Em 2020, o jogador disputou 29 jogos, anotou sete gols e deu assistências.