Palmeiras já "frustrou" único encontro entre Santos de Pelé e Barcelona de Cruyff

O Santos de Pelé foi o principal time do Brasil nos anos 60, mas uma equipe impediu que o domínio absurdo fosse ainda maior por parte do Alvinegro da Vila Belmiro. Além de rivalizar nas conquistas nacionais, o Verdão também foi responsável por "frustrar" o único encontro entre dois dos maiores craques da história do esporte.

O ano era 1974 e o Santos já via em Pelé um jogador na fase final da carreira. Em busca de angariar a maior receita possível enquanto tinha o jogador, aceitou o convite para participar do Troféu Ramon de Carranza, na Espanha, onde o Rei encontraria o emergente e já conhecido Johan Cruyff, líder do Barcelona.



A junção dos dois craques, única na história do esporte, foi acompanhada de perto pelo jornais brasileiros e espanhóis de maneira tão intensa que pouco se falava nos outros integrantes do torneio. Além do Espanyol, rival local do Barça, o Palmeiras, então bicampeão brasileiro, também marcou presença.



O "cronograma" estava claro: Barcelona venceria o Palmeiras em uma semifinal, enquanto o Santos passaria tranquilamente pelo mais fraco Espanyol para fazer a grande decisão, praticamente uma passagem de bastão entre os craques do futebol mundial.

O problema para a organização foi que, em grande atuação de Leivinha, o time alviverde foi superior ao Barcelona e acabou vencendo por 2 a 0 "com muita justiça", na avaliação da Folha de S. Paulo. Em choque, a plateia, que chegou a vaiar os brasileiros, aplaudiu os alviverdes ao final do duelo pelo bom futebol apresentado.



Quase que num ajuste de roteiro, o Santos também perdeu para o Espanyol no jogo seguinte, mostrando um futebol bem abaixo do esperado pela torcida local. O esperado duelo, então, finalmente aconteceria no dia seguinte, mas apenas na disputa pela terceira colocação do torneio.



Depois de uma fácil vitória do Barça por 4 a 1 com o Santos, que viu em Pelé sua única figura em boa jornada dentro de campo, o Verdão selou seu trunfo coletivo sobre as duas figuras do torneio ao derrotar po Espanyol por 2 a 1, gols de Leivinha e Luis Pereira. Não à toa, a mesma dupla contratada para fazer história no Atlético de Madrid no ano seguinte.