Palmeiras na Libertadores: o possível caminho até uma final

O Palmeiras ganhou um novo ânimo após a demissão de Vanderlei Luxemburgo. Sob o comando do auxiliar Andrey “Cebola” Lopes o time se acertou, e agora sob o comando do português Abel Ferreira os bons resultados, aliado a um notório desempenho, fez a torcida e jogadores começarem a acreditar até mesmo que uma Tríplice Coroa ainda pode ser possível.

Neste momento da temporada 2020, o Palmeiras é semifinalista na Copa do Brasil e está a cinco pontos do líder do Brasileirão, o Atlético-MG. Mas é claro que o grande objetivo alviverde é a Copa Libertadores da América. O time de Abel Ferreira encaminhou sua vaga às quartas de final ao bater o Delfín, fora de casa, por 3 a 1, e apenas uma catástrofe tiraria a camisa verde mais famosa do mundo do certame continental.

E quando a torcida olha o chaveamento até a final do torneio, há espaço para otimismo. Isso porque, na comparação com os demais brasileiros, o Palmeiras tem o caminho teoricamente menos complicado. E é bom deixar claro que isso tudo é teoria. Se Grêmio e Santos já têm encontro marcado nas quartas de final, enquanto o Inter precisa superar o Boca Juniors, o Palmeiras enfrenta Jorge Wilstermann ou Libertad caso confirme sua vaga nas quartas de final.

Em uma eventual semifinal é que a missão passa a se complicar, pois existe a chance de enfrentar o River Plate – que eliminou o Athletico Paranaense nas oitavas de final. Independiente Del Vale e Nacional de Montevidéu também são adversários possíveis