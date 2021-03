Palmeiras, o rei dos mata-matas em 2020

O Palmeiras é, pela quarta vez em sua história, campeão da Copa do Brasil. A edição 2020 do torneio foi conquistada, neste março de 2021, após duas vitórias sobre o Grêmio nas finais: 1 a 0 no duelo de ida, no Rio Grande do Sul, e 2 a 0 no Allianz Parque, na volta. A coroação de mais um título, nesta temporada histórica para os palestrinos, reforça a imagem de rei dos mata-matas que o clube puxou para si nesta atual campanha.

Afinal de contas, o Palmeiras levantou praticamente todas as taças de mata-mata disponíveis a um time brasileiro: foi campeão do estadual, batendo o Corinthians na disputa de pênaltis, levou a melhor sobre o Santos na final da Libertadores da América e agora completou a trinca com o título da Copa do Brasil sobre o Grêmio. O único torneio de mata-mata que não trouxe felicidades aos alviverdes foi o Mundial de Clubes da Fifa, com eliminação nas semifinais frente ao Tigres. Mas se chegou até lá, foi justamente por ter sido campeão continental.

Lógico que valem algumas contextualizações: tanto o Campeonato Paulista quanto a Libertadores não são competições absolutamente disputadas sob o “mata-mata”, mas após uma fase de grupos a briga pelo título passa a ser através do sistema eliminatório. Ou seja: mata-mata.

No caminho rumo ao título estadual de 2020, ainda sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo, o Palmeiras eliminou Santo André (quartas de final) e Ponte Preta (semis) antes de ser campeão contra o Corinthians.

Na caminhada rumo à Glória Eterna continental, o Alviverde eliminou Delfín (oitavas de final), Libertad (quartas), River Plate (semis) e venceu o Santos na grande decisão disputada dentro do Maracanã sob o comando do técnico português Abel Ferreira.

Já na Copa do Brasil, o Palmeiras eliminou: Red Bull Bragantino (oitavas de final), Ceará (quartas), América-MG (semis) e triunfou sobre o Grêmio na decisão: Gustavo Gómez marcou no duelo de ida, enquanto Wesley e Gabriel Menino estufaram as redes no encontro derradeiro.

Três mata-matas, três títulos. A temporada 2020 já está na história palmeirense e estará sempre na memória de seus torcedores, assim como nos anais dos grandes feitos protagonizados por um clube brasileiro.