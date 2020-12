Palmeiras e Europa: os interessados em Caio Dantas, artilheiro do ano no Brasil

Lanterna da Série B, o Sampaio Corrêa teve um início de campeonato conturbado em 2020. Vivendo uma crise de Covid-19 e tendo vários jogos adiados, a equipe maranhense precisava fazer uma campanha praticamente perfeita daí em diante para ter chance de chegar na Série A.

Pois é: o time se recuperou e é hoje o terceiro colocado da competição. Praitcando um bom futebol, conta com o talento de Caio Dantas no comando de ataque como principal arma para tentar alcançar a elite do Brasileirão.

Com 27 anos, o atacante vive a melhor temporada de sua carreira. Não é do mais altos, com apenas 1.77m, mas compensa com inteligência tática, boa movimentação e poder de finalização. O artilheiro já tem 17 gols nesta atual edição da Série B, após se destacar no começo do ano pelo Boavista, no Campeonato Carioca.

O atleta já teve outras boas fases na carreira, sendo destaque do Botafogo-SP em 2018 na campanha que levou a equipe de volta para a segunda divisão, além de ter sido importante na campanha do Cuiabá no Campeonato Matogrossense em 2019. O que Caio Dantas vem fazendo em 2020, porém, não tem precedentes na carreira do goleador, artilheiro do Brasil em 2020.

Não é só pelo número de gols que o atacante vem impressionando: ele consegue tirar "coelhos da cartola", armar o ataque do Sampaio Corrêa e simplificar jogadas difíceis. Contra o América-MG, por exemplo, na última rodada da competição, mostrou muito talento ao empatar o jogo no primeiro tempo, em jogada individual, típica de centroavante. O time maranhense acabou perdendo o jogo, mas o craque deixou a sua marca.

Naturalmente, vem atraindo atenção de outros clubes no mercado da bola. Segundo o presidente do Sampaio Corrêa, Sérgio Frota, o jogador vem recebendo sondagens de várias equipes, tanto da Série A do Brasileirão, quanto do futebol europeu. O atleta, porém, tem contrato até o final da temporada.

Segundo o mandatário, clubes como o Palmeiras, Ceará e Botafogo já fizeram sondagens por Caio Dantas. Além disso, a Bolívia Querida também já recebeu representantes de equipes do Leste Europeu e de Portugal perguntando sobre o atacante.

Tanto o Verdão quanto o Vozão são times que vem aproveitando as divisões inferiores do futebol brasileiro para montar seu elenco nos últimos anos. Breno Lopes, ex-Juventude, já foi contratado pelos paulistas recentemente depois de brilhar na Série B. Pelos cearenses, alguns dos principais destaques atuais do clube, como Fernando Sobral (que veio do próprio Sampaio), Charles (ex-Sport em 2019), Saulo Mineiro (ex-Volta Redonda) e Cléber (ex-Barbalha), vieram após brilharem em equipes menores - ou no caso do Sport, que estava na segunda divisão.

Assim, não se surpreenda se Caio Dantas pintar na Série A do Brasileirão para 2021. Artilheiro, deve deixar seus gols também na mais alta prateleira do futebol brasileiro. O Sampaio Corrêa, porém, tenta acertar um pré-contrato com o jogador para a próxima temporada. Resta saber qual será a decisão do atacante, já que ele certamente terá muitas opções.