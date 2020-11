Palmeiras pune Ramires após flagrante em festa

Ramires foi flagrado em uma aglomeração dentro de uma casa noturna fechada e virou alvo de críticas pelo comportamento em meio à pandemia. Nessa sexta-feira, o Palmeiras decidiu multar o meio-campista.

A diretoria determinou uma multa ao jogador, com valor não divulgado. Ramires, que testou positivo em março, teve resultado negativo para Covid-19 nos últimos testes e publicou um pedido de desculpas nas redes sociais.

"Gostaria de pedir desculpas a todos por não ter dado um bom exemplo de conduta em meio a essa situação que estamos vivendo por conta do Covid-19. Errei. Me arrependo. E por isso estou vindo aqui dar essa satisfação para todos vocês. Nunca tive nenhum problema de indisciplina em mais de 15 anos de carreira e torço para que isso seja levado em conta em meio a tantos julgamentos. Batalhei muito e honestamente durante toda minha vida para construir a minha história. Que esse episódio não sirva para definir minha honestidade, caráter e integridade. Não só como jogador, mas também como pessoa", escreveu.

O Palmeiras volta a campo às 21h30 (horário de Brasília) deste sábado, quando recebe o Fluminense pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na véspera do jogo, o clube confirmou os casos positivos de Danilo, Rony e Gabriel Silva, totalizando cinco infectados no elenco.