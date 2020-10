Palmeiras tenta convencer Miguel Angel Ramirez pessoalmente e Del Valle pressiona espanhol

Miguel Angel Ramírez, do Independiente Del Valle, é o nome escolhido pelo Palmeiras para ser o substituto de Vanderlei Luxemburgo. Esta segunda-feira (19), inclusive, promete ser decisiva para o Alviverde na tentativa de fechar a contratação do novo comandante.

O diretor de futebol, Anderson Barros, chega ao Equador para acelerar as trativas e quer voltar com Ramírez na bagagem. A ideia é apresentar um projeto de trabalho a longo prazo e mostrar que ele terá autonomia para mudar a filosofia de jogo do Palmeiras.

O grande empecílho, no entanto, está na forma como Ramírez vem administrando as sondagnes nos últimos meses e na resistência do Del Valle. Procurado por vários clubes, a maioria do futebol brasileiro, ele vetou as conversas deixando sempre claro o intuito de finalizar o trabalho no Equador. E é justamente por aí que o time equatoriano tenta segurar o seu comandante.

Internamente, alguns dirigentes dizem que caso Ramírez aceite a proposta seria "ingratidão" com o Del Valle, que confiou em seu potêncial e lhe deu plenos poderes para trabalhar no clube. Para agravar a situação, na próxima quarta-feira (21), há um confronto decisivo contra o rival Barcelona de Guayaquil, pela Copa Libertadores da América.

Segundo apuração do portal 'Goal', um dos desejos de Ramírez, caso aceite a proposta do Palmeiras, é comandar o Del Valle na quarta. A equipe equatoriana está em segundo lugar no grupo A da Copa Libertadores e briga por uma vaga nas oitavas de final da competição.