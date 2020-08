Palmeiras vive dilema por Patrick e tem novo calendário como diferencial para manter volante

O volante Patrick de Paula já desabrochou e hoje pode ser apontado como uma das referências do Palmeiras, clube de grande investimento recente no futebol brasileiro e campeão de duas das últimas quatro edições do torneio mais importante do país. Agora, a questão é saber por quanto tempo ele será mantido na Academia de Futebol.

Prestes a completar 21 anos e com estrutura física para aguentar diversas atribuições no meio-campo, Patrick é visto como um jogador pronto para ir à Europa. No clube, já é uma certeza que ele não termina 2021 com a camisa alviverde, restando agora estender o máximo possível a sua permanência no Verdão.

Sondado por clubes europeus, como o Benfica, de Portugal, o meio-campista ainda é apontado como um jogador que precisa evoluir taticamente para jogar na sua posição na Europa.

Há um trabalho de conversa diária para convencê-lo de que uma temporada inteira no Palmeiras, com Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil em disputa, o fará dar vários passos no sentido de maturidade tática. Um membro da comissão técnica palmeirense acredita que, aprendendo a se posicionar corretamente nos mais diversos momentos do jogo, Patrick certamente jogará na seleção brasileira.

Convencido de que o Alviverde será o melhor local para desenvolver esse senso, sem a necessidade de uma adaptação social a qualquer cultura europeia, Patrick não seria o fator a impulsionar uma transferência para o exterior. Com contrato válido até 2022 e contente no clube, o jogador deixa uma possível saída nas mãos da diretoria.

Ciente do potencial de venda de Patrick, a cúpula palmeirense confia em uma valorização maior ao final da atual temporada, em fevereiro do ano que vem. Há uma firme ideia de segurar qualquer investida na atual janela europeia e só abrir possibilidade de acerto caso o meio-campista saia apenas no meio do ano que vem, para a temporada 2021-22 na Europa.

Um fator, porém, é fundamental para a permanência de Patrick: que a proposta não ultrapasse a casa dos 15 milhões de euros. Com 100% dos direitos econômicos do jogador, o Verdão faria mais dinheiro com ele, por exemplo, do que fez com Gabriel Jesus. Negociado por 32 milhões de euros, o atacante hoje no Manchester City rendeu apenas 30% disso ao Palmeiras (cerca de 11 milhões de euros).

Pela incerteza sobre o futuro, ainda que o potencial de Patrick indique um caminho brilhante, seria muito difícil segurar o jogador com uma proposta desse patamar. Para se ter uma ideia, Bruno Guimarães, sensação do Athletico por dois anos e titular da Seleção Olímpica, saiu por 20 milhões de euros para o Lyon.