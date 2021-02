Palmeiras viverá em "bolha" no Mundial do Qatar: veja as regras do país

O Palmeiras, após a conquista da Libertadores da América, cumpre mais um compromisso no Brasil antes de partir para a maratona do Mundial de Clubes. Por conta da pandemia, além do calendário apertado, o time também terá algumas regras rígidas para seguir durante a viagem ao Qatar.

O troféu da Libertadores foi levantado pelo Palmeiras no sábado (30), apenas oito dias antes da estreia do time no Mundial de Clubes, que acontecerá no domingo (7). No meio, o Verdão ainda enfrenta o Botafogo, na terça-feira (2), pelo Campeonato Brasileiro e, só então, após o duelo, é que viaja.

Por conta do calendário apertado, resultante da pandemia de Covid-19, o Palmeiras recebeu uma liberação especial para entrar no Qatar. De acordo com os protocolos do país, qualquer viajante internacional precisa cumprir um isolamento de sete dias, dentro de um hotel, para poder circular. Caso isso fosse seguido à risca, o time não poderia fazer sua estreia no torneio conforme programado pela Fifa.

Enquanto profissionais de imprensa são obrigados a cumprir este protocolo, os times envolvidos na competição receberam uma autorização especial. Por outro lado, porém, todos estarão vivendo em uma “bolha”, mesmo formato adotado em algumas grandes competições, como na NBA.

As restrições previstas ao times impedem que qualquer membro das delegações frequentem qualquer lugar que não seja oficial da competição - hotéis e estádios. Desta forma, estão vetados passeios turísticos ou para compras, que comuns para os times que disputam o Mundial ou torneio internacionais.

Além dos protocolos próprios do Qatar, a delegação palmeirense ainda terá que cumprir o que é imposto para qualquer viagem internacional e pela Fifa, como a testagem para Covid-19.

O voo do Palmeiras para o Qatar decola na noite de terça-feira (2), após o jogo contra o Botafogo. Considerando as 14 horas de viagem e mais as 6 horas de fuso horário, a delegação alviverde deve chegar em Doha na noite da quarta-feira (3), quatro dias antes do primeiro compromisso.

Conforme o regulamento da competição, o Palmeiras, campeão da Libertadores, estreia no Mundial de Clubes já na semifinal, no domingo (7), às 15h (de Brasília). O adversário será o vencedor do confronto entre Tigres, do México, e Ulsan, da Coreia do Sul, que jogam na quinta-feira (4), às 11h (de Brasília).