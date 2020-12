Palmeiras x América-MG: prováveis escalações, horário, desfalques e onde ver

A bola começa a rolar no Allianz Parque às 21h30 (horário de Brasília) para Palmeiras e América-MG, que fazem o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. O jogo de volta está marcado para a próxima semana.

A partida desta quarta-feira terá transmissão da Globo para Minas Gerais (regiões de Belo Horizonte, Varginha, Coronel Fabriciano e Montes Claros). O canal SporTV transmitirá o duelo para todo o Brasil.

O time da casa é o único que continua vivo nas três competições (Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão) e deve contar com os retornos de Luiz Adriano, recuperado de lesão muscular, e Rony, poupado no fim de semana. Abel Ferreira segue sem contar com Patrick de Paula, Felipe Melo, Luan Silva e Wesley, que se recuperam de problemas físicos.

Vice-líder na Série B, o time mineiro treinado por Lisca deve contar com os desfalques de quatro jogadores lesionados: Diego Ferreira, João Paulo, Zé Ricardo e Guilherme. Além disso, Alê está suspenso, Léo Passos não pode atuar por questão de contrato e Arthur e Lohan também ficarão de fora por já terem atuado na Copa do Brasil por outros times.

Prováveis escalações

PALMEIRAS: Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez, Matías Viña, Danilo, Gabriel Menino, Raphael Veiga, Gustavo Scarpa, Gabriel Veron e Rony

AMÉRICA-MG: Matheus Cavichioli, Daniel Borges, Messias, Anderson Jesus, Sávio (João Paulo), Juninho, Flávio, Geovane, Felipe Azevedo, Rodolfo e Ademir