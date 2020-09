Palmeiras x Flamengo pode ser adiado?

Segue o imbróglio sobre a situação da partida entre Palmeiras e Flamengo deste domingo, 27 de setembro, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, válida pelo Campeonato Brasileiro. O Rubro-negro pediu o adiamento partida após o surto de Covid-19 no clube. Ao todo, 16 atletas do clube estão infectados , além de membros da comissão técnica e diretoria.

O Flamengo é contra a realização do jogo neste fim de semana pois entende que não tem um número mínimo de atletas para entrar em campo. O clube alegou para a CBF que apenas 12 jogadores estão aptos para jogar, sendo três goleiros . Diante disso, o Rubro-negro entrou com um pedido junto à CBF para adidar as partidas contra Palmeiras e Athletico-PR (em 4 de outubro).

Qual o posicionamento da CBF?

A princípio, a CBF quer manter a partida entre Palmeiras e Flamengo para o domingo (27). Na noite de quinta-feira, 24, a entidade negou o pedido do time carioca.

Em nota assinada por Manoel Flores, diretor de competições, a CBF afirma que entende os motivos do Rubro-Negro, porém reafirma a possibilidade do clube de incluir de mais seis jogadores entre os inscritos, alé dos 34 que já estão regularizados para jogar.

Confira um trecho da carta assinada por Manoel Flores:

" Entendemos o motivo e fundamentos do seu pleito de adiamento da partida a ser disputada no próximo domingo, contra a Sociedade Esportiva Palmeiras, mas infelizmente informamos que não será possível o atendimento do mesmo.

Isso porque o Clube de Regatas do Flamengo possui 34 atletas inscritos para a disputa da competição, podendo inscrever mais 6, nos termos do respectivo Regulamento, de modo que, mesmo com o resultado positivo de parte de seus atletas para SARS-CoV-2, o Clube dispõe de elenco suficiente para a realização da partida. Enfatizamos que outros casos análogos a esse foram igualmente indeferidos ".

Walter Feldman, secretário-geral da CBF, disse à ESPN Brasil que se um time tiver 13 jogadores disponíveis, a partida acontece. "A gente resolveu hoje, em decisão compartilhada com os clubes da Série A, adotar o mesmo critério da Uefa: tendo 13 jogadores em condições, a bola rola e o jogo prossegue".

O Flamengo ainda pode pedir o adiamento da partida e já entrou com um novo pedido para remarcar o jogo contra o Palmeiras, desta vez no STJD. O tribunal ainda não respondeu o clube Rubro-negro.

Qual o posicionamento do Palmeiras?

O Alviverde sempre se colocou contra a possibilidade de adiamento da partida contra o Flamengo. Mesmo com o pedido do Sindicato dos Atletas de São Paulo de postergar o jogo, os atletas palmeirenses se manifestaram à favor da realização do mesmo no domingo.

Alegando que o Sindicato não pediu autorização para falar em nome do Palmeiras, os jogadores alviverdes destacaram os protocolos de segurança do Campeonato Brasileiro e reafirmaram a vontade de entrar em campo no domingo.

"Além disso, é importante destacar que confiamos muito nos protocolos, bem como entendemos que a testagem prévia à partida garantirá a segurança necessária para sua realização sem maiores intercorrências. Portanto, não sentimos, de maneira alguma, qualquer ameaça à nossa saúde no contexto da mencionada partida [...] desautorizamos expressamente que o Sindicato aja em nosso nome e reiteramos o interesse em jogar a partida deste domingo", afirma a carta dos jogadores palmeirenses.

O presidente do clube, Maurício Galiotte, também se manifestou contra o adiamento, utilizando o perfil do próprio Palmeiras no Twitter para fazê-lo.

O Palmeiras é contra o adiamento da partida do próximo domingo. O protocolo adotado para a competição contempla situações desse tipo. Não há, portanto, razão para que o jogo não aconteça.

Quais jogadores do Flamengo não poderão jogar contra o Palmeiras?