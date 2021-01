Palmeiras x Santos: quanto vai ganhar o campeão da Libertadores?

O vencedor da Copa Libertadores de 2020, que será definida neste sábado entre as equipes brasileiras Palmeiras e Santos (confira as prováveis escalações aqui), vai embolsar um prêmio inédito de 15 milhões de dólares (12.361.958 euros) pelo título, enquanto o vice-campeão, seis milhões, anunciou na última sexta-feira a CONMEBOL.

A esse valor, devemos somar o que foi distribuído ao longo do torneio nas fases anteriores a esta final em jogo único que acontecerá no Rio de Janeiro, com a qual o campeão vai somar 22.550.000 dólares (18.544.466 euros), o maior valor da história do maior sul-americano concorrência.

“No marco de seu eixo estratégico de reinvestir no futebol o que o futebol gera, a Confederação Sul-Americana de Futebol aumentou em mais de 300% o volume de prêmios de todas as suas competições desde 2016”, disse a agência em nota à imprensa.

Mas as expectativas econômicas para o campeão são imbatíveis já que ele pode somar 1.250.000 dólares a mais se vencer a Recopa contra o vencedor da América do Sul (Defensa y Justicia, da Argentina), embora na pior das hipóteses ele tenha direito a 750.000 por estar na o final.

O título da Libertadores garante ao último campeão a sua presença na próxima edição da fase de grupos, onde cada uma das equipas tem garantidos três milhões de dólares se caírem já nessa fase.

Outra fonte de receita garantida é a Mundial de Clubes da FIFA, na qual o representante da CONMEBOL receberá cinco milhões de dólares extras se vencer, embora se ficar em segundo lugar, adicionará quatro milhões à sua conta, 2,5 milhões se ficar em terceiro ou 2 milhões para o quarto lugar.

"Supondo que o campeão da Libertadores tivesse os melhores resultados possíveis, chegaria ao valor de USD 31.800.000 (em euros, 26.203.032), em torno de 12 meses", ressaltou o informe.

A CONMEBOL "teve fortes aumentos nos prêmios de todas as suas competições a partir de 2016, passando em números globais de USD 71.190.000 em 2015 para USD 229.300.000 em 2021", disse a agência.

Confira outras notícias sobre a final da Libertadores entre Santos e Palmeiras

- Libertadores: prováveis escalações de Palmeiras e Santos

- Neymar manda mensagem de apoio ao Santos na Libertadores

- Bastidores da viagem do Santos ao Rio para final da Libertadores

- O XI dos talentos de Palmeiras e Santos que jogam na Europa

- A enciclopédia da Libertadores: história por países, por equipes...

- Balbuena quer Gustavo Gómez campeão da Libertadores

- Palmeiras treina no Rio para decisão da Libertadores

- Cores do Maracanã para final da Libertadores será decidida pelos torcedores

- Para quem Neymar vai torcer na final da Libertadores?

- Os jovens que serão observados pelo Real Madrid na final da Libertadores

- 4 joias do Palmeiras que podem brilhar na final da Libertadores

- O que o Big Fone, do BBB, tem a ver com a final da Libertadores?

- Bolsonaro vai entregar a taça da Libertadores?

- Quem será o melhor jogador da Libertadores?

- Santos faz o primeiro treino no Rio para final da Libertadores

- O caminho do Palmeiras até a final da Libertadores

- Santos viveu dias de apreensão com testes de Covid-19

- Kaio Jorge projeta decisão da Libertadores:

- 'Top 5 'clubes brasileiros finalistas da Libertadores

- Santos na Libertadores: maiores artilheiros, goleadas e informações históricas

- Santos fecha pareceria com "Fortnite" para final da Libertadores

- Pelé manda mensagem de apoio ao Santos para final da Libertadores

- Libertadores: dois técnicos e duas histórias em uma final