Pandemia atrasa a Copa Africana de Nações

A Confederação Africana de Futebol (CAF, na sigla em francês) anunciou nesta terça-feira o adiamento da Copa Africana de Nações para 2022.

A competição estava prevista para ocorrer em Camarões entre 9 de janeiro e 6 de fevereiro de 2021, mas passou para o ano seguinte em função da pandemia.

“A decisão foi tomada em razão das incertezas sobre a situação do novo coronavírus e especialmente pelo problema de calendário”, disse Ahmad Ahmad, presidente da confederação, em uma entrevista por videoconferência após reunião virtual da entidade.

Um dos principais motivos é que as eliminatórias para a copa deveriam ser realizadas neste ano, mas a interrupção do esporte causa atraso na temporada. A decisão também exigirá a adaptação das datas de 2022, para quando também está prevista a Copa do Mundo do Catar.

A sede, em Camarões, deverá ser mantida para a competição, que terá a Argélia defendendo seu título. A intenção é manter também a edição prevista para 2023.