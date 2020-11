Pandev classifica a Macedônia do Norte para a sua primeira Euro

A Macedônia do Norte conseguiu se classificar para a primeira Eurocopa da sua história. Os macedônios venceram o duelo contra a Geórgia pelo play-off de acesso a máxima competição de seleções da Europa.

O atacante do Genoa da Itália, Goran Pandev foi o héroi da partida ao marcar o gol da vitória por 1 a 0 aos 57 minutos. O jogador de 37 anos não perdoou após uma bela triangulação do ataque macedônio.

Agora a Macêdonia do Norte entrou no grupo C da Eurocopa ao lado das seleções de Holanda, Áustria e Ucrânia