Pandev mostra para Gattuso que o tempo passa para todos

Pandev está agora com 37 anos. Melhor já deixar isso claro. Gattuso tem 43. Há 16 anos, os dois se enfrentavam como jogadores. Um deles foi atacante da Lazio, enquanto Gennaro defendeu a camisa do Milan. Agora, um continua a fazer o seu trabalho dentro das quatro linhas e fez com que o outro, o atual treinador do Napoli, ficasse sem palavras.

O jogador liderou o Genoa contra os 'partenopei' com um doblete que garantiu a vitória dos locais. O atacante demorou onze minutos para abrir o placar com passe de Badelj, mas sua melhor atuação veio com o segundo gol.

Aos 26 minutos, Pandev recebeu um passe de Zajc, fez um grande controle e soltou uma bomba contra Ospina que não soube parar o veterano atacante.

O Napoli tinha muito mais posse de bola, mas não sabia como desestabilizar o rival. Ele dominou o campo até o intervalo, mas o primeiro tempo acabou sem mais novidades no placar.

Já no segundo ato, os homens de Gattuso se voltaram em busca do gol que os colocasse no jogo. O Genoa se defendeu bem, mas o seu muro acabou por cair aos 79 minutos graças a um bom chute de Politano. Um minuto antes, Insigne havia acertado uma bola na trave.

Ainda havia tempo, mas o gol não caiu muito bem ao Napoli. Em vez de pressionar ainda mais o rival, o Genoa conseguiu controlar a bola e conquistar uma importante vitória.

Os três pontos ampliam a boa sequência da equipe de Davide Ballardini, que soma sua terceira vitória consecutiva e acumula 13 dos últimos 15 pontos em jogo na 11ª colocação. Já o Napoli desacelera no quinto lugar com 37 unidades e não aproveita os tropeços do Atalanta para escapar em busca da zona da Champions.