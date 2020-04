Paolo Guerrero, em busca recordes na Libertadores

Com dois gols marcados na vitória do Internacional sobre a Universidad Católica por 3 a 0, no começo de março, pela fase de grupos da Libertadores, Paolo Guerrero entrou para o top 3 de artilheiros do Colorado na competição.

O peruano, que já soma três bolas na rede na atual edição, ultrapassou os ídolos D'Alessandro e Fernandão na seleta lista de artilheiros do Inter na competição continental.

Faltam dois gols para passar de Rafael Sóbis e cinco para superar Leandro Damião. No entanto, ele também vai atrás de outra marca na competição.

Paolo Guerrero é o quarto peruano que mais marcou na história da Libertadores, com 17 gols. Faltam três para ele se tornar o segundo da lista e dez para empatar com Oswaldo Ramírez, o primeiro.

Com um Internacional mais forte sob o comando de Coudet e vivendo a fase de grupos, resta aguardar a retomada do futebol para vê-lo balançar as redes novamente e escalar degraus nos rankings da principal competição da América do Sul.