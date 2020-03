Paolo e Daniel Maldini testam positivo para o coronavírus

O Milan confirmou na tarde deste sábado que Paolo Maldini, diretor técnico do clube, teve contato com uma pessoa infectada, tomou conhecimento do caso - posteriormente sintomático - e fez um exame que testou positivo para o coronavírus.

Seu filho Daniel, atacante da equipe juvenil do clube milanês, que treinava anteriormente com a primeira equipe, também testou positivo. Segundo o clube, ambos estão bem e já completaram duas semanas em casa sem contato com outras pessoas.

Eles agora permanecerão em quarentena até a recuperação ser constatada pelos médicos, de acordo com os protocolos determinados pelas autoridades de saúde.