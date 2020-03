Para a luta contra o coronavírus, Salah doou mais de... 1 milhão de euros!

As ações de solidariedade dos jogadores de futebol continuam em plena pandemia global. O último a se juntar às doações para combater o COVID-19 foi Salah, atacante do Liverpool.

O atacante colaborou com mais de um milhão de euros para combater o vírus no Egito, seu país natal, onde ainda não foram registradas mortes por essa causa.

"Salah doou dinheiro para combater o COVID-19. Esse é o comportamento de um verdadeiro egípcio que se tornou um dos maiores símbolos da história do esporte neste país", disse Khaled Abdul-Aziz, ex-ministro de Esportes e Juventude do Egito.

No momento, existem 196 casos positivos de coronavírus no Egito. A federação do país africano parou o futebol por 15 dias no último sábado, a pedido do governo.