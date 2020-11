Para evitar frustrações, Flamengo trata com cautela retorno de Rodrigo Caio

O Flamengo luta contra o tempo para ter Rodrigo Caio à disposição contra o Racing, na próxima terça-feira(1), pelo jogo da volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Mas apesar do caráter de urgência, a comissão técnica prega cautela para evitar frustrações.

Rodrigo Caio não entra em campo com a camisa do Flamengo desde 22 de setembro. A última partida do zagueiro pelo clube foi contra o Barcelona de Guayaquil, pela primeira fase da Copa Libertadores. Neste meio-tempo, ele esteve fora por problemas com Covid-19, convocação para a seleção brasileira e lesões.

Sem Thuler e Natan, expulsos no primeiro jogo contra o Racing, a torcida nutre uma grande expectativa pelo retorno de Rodrigo Caio. No clube, no entanto, a situação não é vista com muito otimismo. Um mantra também para evitar frustrações, uma vez que o zagueiro precisou desacelerar o processo duas vezes.

O jogador retornou da Seleção com um edema ósseo no joelho direito, depois sofreu uma lesão grave na panturilha e vem trabalhando em tempo integral na recuperacão. Na última semana, ainda apresentando dores na região, precisou dar uma desacelerada e virou desfalque para o primeiro jogo contra o Racing e segue como dúvida para o próximo confronto.

Para manter a forma física, Rodrigo Caio trabalha a parte muscular na academia. O zagueiro será revalidado pelo departamento médico do clube nesta quinta-feira (26) para definir os próximos passos da recuperação.

Se Rodrigo Caio não se recuperar, Rogério Ceni terá Gustavo Henrique, que vem sendo muito criticado pela torcida e Gabriel Noga, como opções para atuar ao lado de Leo Pereira.

Com a fragilidade defensiva em evidência, o treinador tem a semana livre, pela primeira vez desde que chegou ao clube, para corrigir erros e melhorar o posicionamento do sistema defensivo. Dos últimos 15 jogos, o Flamengo foi vazado em 14 oportunidades.