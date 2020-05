Para Fàbregas, a nova Bundesliga pareceu "um treinamento"

O espanhol Cesc Fàbregas, meio-campista do Mônaco, admitiu na televisão que a Bundesliga a portas fechadas pareceu "como se estivesse assistindo a uma sessão de treinamento".

"Você pode ouvir todos os jogadores e treinadores gritando. Agora daremos ainda mais valor ao poder dos torcedores. Os capitães escolhem os lados do campo a três metros de distância quando precisam lutar por uma bola no mano a mano..." , indicou em suas redes sociais o campeão mundial e europeu com a Seleção e ex-jogador do Arsenal, Barcelona e Chelsea.

Ele observou que está feliz "com o retorno do futebol". "Todos nós precisávamos disso, mas levaremos anos para nos acostumarmos com esse novo mundo do futebol", disse Cesc.

O campeonato alemão voltou nesse sábado com várias partidas após a paralisação causada pela pandemia de coronavírus, mas precisou acontecer sem torcida nas arquibancadas e contemplando as medidas de segurança estabelecidas pelas autoridades de saúde.