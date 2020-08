Depois de um empate contra o Bragantino pela primeira rodada do Brasileirão, o Santos acabou deixando mais uma vitória escapar e acabou perdendo para o Internacional por 2 a 0.

No vídeo acima, você confere uma entrevista com Pará, que confia no jogo do dia 16/08 contra o Athletico-PR para finalmente conseguir sua primeira vitória.