Vasco precisa de milagre que nunca aconteceu no Brasileirão

O empate sem gols contra o Corinthians, no duelo válido pela penúltima rodada do Brasileirão 2020, praticamente sacramentou o quarto rebaixamento da história do Vasco da Gama. Matematicamente ainda há chance de salvação, embora não cheguem a um em um milhão – conforme disse ao 'O Globo' o professor do Departamento de Matemática da UFMG, que faz prognósticos sobre o futebol. Ou seja: a permanência vascaína na divisão de elite para a temporada 2021 seria um milagre.

A equipe de São Januário precisaria vencer de goleada o Goiás, na última rodada (com todos os jogos marcados para quinta-feira), e torcer para o Fortaleza, primeiro time fora da zona de rebaixamento, ser goleado impiedosamente contra o Fluminense. Ou então tirar de uma vez 12 gols de diferença no saldo em relação ao Leão do Pici, torcendo ainda por uma derrota dos cearenses. Desta forma, ambos terminariam com os mesmos 41 pontos, mas o critério de vantagem favoreceria o Cruz-maltino.

Se golear os Esmeraldinos (já rebaixados) por 7 a 0 e o Fortaleza for goleado por 4 a 0, mesmo assim o Vasco não consegue evitar o rebaixamento – tiraria, nesta situação, 11 gols de diferença.

Se repetir o feito de sua mais elástica vitória em jogos do Brasileirão, um 9 a 0 sobre a Tuna Luso pelo nacional de 1984 (segunda maior goleada na história dos Brasileirões, atrás apenas de um 10 a 1 para o Corinthians contra o Tiradentes, do Piauí), o Fortaleza precisaria perder por 3 a 0 contra o Fluminense. E ainda que este não seja um placar absurdo para o duelo entre os tricolores, hoje o Vasco não possui jogadores do quilate que possuía naquele 1984 para fazer, agora neste 2020(21), a sua parte.

Uma eventual vitória por 12 a 0 do Vasco sobre o Goiás também seria algo sem precedentes na história dos campeonatos brasileiros. Como escrito acima, o placar mais elástico já registrado por aqui foram os 10 a 1 aplicados pelo Corinthians sobre o Tiradentes, em 1983, dentro do Canindé.

O Vasco da Gama é o “clube dos artilheiros do Brasileirão”. Roberto Dinamite (190 tentos) é o maior artilheiro de todos os tempos, seguido por Romário (154) e Edmundo (153). Ídolos vascaínos, todos os três.

Em 1997, Edmundo marcou seis gols sobre o União São João em vitória por 6 a 0. É o recorde de um só jogador em uma única partida do campeonato. Roberto Dinamite vem logo atrás, tendo estufado as redes do Corinthians cinco vezes no triunfo por 5 a 2, em 1980, que marcou seu retorno após rápido período no Barcelona. Nem mesmo se estes dois ídolos pegassem uma máquina do tempo para repetirem, ao mesmo tempo, o feito na próxima quinta, o Gigante da Colina estaria garantido na elite – neste fantasioso exemplo, um imaginário 11 a 0 só garantiria permanência se o Fortaleza perdesse por um gol de diferença diante do Fluminense.

Se o Vasco conseguir a permanência na Série A para a temporada 2021, teremos provavelmente o principal candidato ao posto de maior milagre esportivo na história do futebol brasileiro. Não é preciso ser um profeta para dizer que as chances são praticamente nulas.