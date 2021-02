"Para ir ao Real é preciso mais do que qualidade, e Alaba tem isso"

O futuro de David Alaba continua um mistério após anunciar que ele não continuará no Bayern de Munique. O Real Madrid foi uma das equipes interessadas e Toni Kroos falou de sua aterrissagem hipotética ao 'Sky Alemanha'.

"Já li o nome dele relacionado ao Real Madrid, mas não tenho informações sobre isso", começou o versátil jogador. “Aqui é preciso mais do que qualidade, é preciso saber lidar com muitas situações”, continuou o alemão.

Kroos reconheceu que não divide time com Alaba há muito tempo e, portanto, não sabe o que o jogador vai pensar, mas garantiu que teria tudo para se vestir de merengue.

"Se você é um jogador permanente no Bayern, é claro que tem qualidade para jogar pelo Real Madrid. Vamos ver como termina isso. Não jogo com ele há quase sete anos, então é difícil para mim adivinhar como ele pensa", explicou.

O jogador do Real Madrid falou também do descarte de Hummels, Boateng e Müller da Seleção Alemã: “Sou cauteloso quando falo sobre isso porque jogo pela Seleção Nacional e jogo com eles há muito tempo. Se ouvirmos a imprensa, a cada semana haveria uma Seleção diferente".

O internacional com a 'Mannschaft' não sabe se a ideia de Joachim Löw mudou: "Pergunto-me se o plano do treinador funcionou como ele queria. Agora ele tem de decidir o que é melhor para a Alemanha no próximo torneio".