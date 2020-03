Para Jorge Jesus, João Félix será "um dos melhores"

A notícia do positivo para o coronavírus não parou Jorge Jesus. O técnico do Flamengo tenta continuar sua vida normalmente e dá entrevistas enquanto está em quarentena.

Na última, ele falou ao canal do Zico e deu sua opinião sobre seu compatriota João Félix, que ele espera que se torne um dos grandes nomes do futebol.

"Vai ser um dos grandes jogadores da Europa. Não tenho dúvida nenhuma. É um menino ainda, tem 19 anos (agora tem 20 anos). Portugal tem capacidade de destacar jovens com muita facilidade. Figo e Ronaldo foram criados nas escolas do Sporting, essa era a formação que mais revelava, agora é o Benfica", comentou o treinador do Flamengo.

Jorge Jesus lembrou um timaço que comandou no Benfica: "No meu primeiro ano criamos uma equipe muito forte... Na defesa tinha Luisão, David Luiz. Na frente, Di María, Cardozo, Saviola, Aimar - o melhor jogador que treinei -, Ramires e o médio-defensivo era o Javi García".

"Daquela primeira equipa foram quase todos vendidos. No campeonato português, os jogadores são dos mais baratos da Europa, dos que menos ganham, então as grandes equipes vão lá e contratam... Mas agora já não é assim, agora têm de pagar 50, 70 milhões... 126 milhões pagaram pelo Félix... 126 milhões!", concluiu.